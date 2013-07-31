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债券 | 2013年 8月 1日 星期四 05:02 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，因美联储维持刺激措施

路透多伦多7月31日 - 加元兑美元周三上涨，收复稍早失地，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)没有暗示将在9月会议上缩减购债刺激计划。

美联储在周三发布的政策声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

加元兑美元 收报1.0272加元或0.9735美元，周二收报1.0302加元或0.9707美元。

在加拿大公布国内生产总值(GDP)数据前，加元兑美元一度跌至1.0337加元或0.9674美元。加拿大公布5月GDP按月增长0.2%，低于预期，令市场下调对第二季GDP的预估值。(完)

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