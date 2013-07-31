加拿大汇市：加元兑美元上涨，因美联储维持刺激措施

美联储在周三发布的政策声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。