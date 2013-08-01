加拿大汇市：美国数据提振美元令加元兑美元下滑，市场关注美国就业数据

路透多伦多8月1日 - 加元兑美元周四下滑，因美国经济数据强劲，且主要央行维持宽松货币政策，提振了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将从秋季开始缩减刺激措施的预期。

美元、全球股市和油市均大涨，美股指标标普500指数首次升穿1,700点，因欧洲和英国央行同美联储一样，都在货币政策会议后表示将维持宽松货币政策。

美国今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人数降至五年半最低，制造业活动增至两年高位，提振投资人对周五早上发布的7月非农就业报告可能强劲的预期。

加元兑美元 收报1.0348加元或0.9664美元，为逾一周最低收位，周三收报1.0272加元或0.9735美元。