加拿大汇市：美国数据提振美元令加元兑美元下滑，市场关注美国就业数据

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透多伦多8月1日 - 加元兑美元周四下滑，因美国经济数据强劲，且主要央行维持宽松货币政策，提振了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将从秋季开始缩减刺激措施的预期。
美元、全球股市和油市均大涨，美股指标标普500指数首次升穿1,700点，因欧洲和英国央行同美联储一样，都在货币政策会议后表示将维持宽松货币政策。
美国今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人数降至五年半最低，制造业活动增至两年高位，提振投资人对周五早上发布的7月非农就业报告可能强劲的预期。
加元兑美元 收报1.0348加元或0.9664美元，为逾一周最低收位，周三收报1.0272加元或0.9735美元。
市场焦点现转向美国7月非农就业报告，路透访查的分析师预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万，低于6月的19.5万，失业率可能从6月7.6%降至7.5%。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。