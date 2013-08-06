加拿大汇市：加元兑美元在交投清淡中上涨，静待加拿大公布就业数据

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多8月6日 - 加元兑美元周二从两周低位小幅攀升，受助于美元兑欧元和日圆下跌，且交易商静待本周稍后加拿大公布就业数据。
路透访问分析师预期，加拿大7月就业岗位增长1万个。
加拿大统计局周二公布，加拿大6月贸易逆差缩窄至4.69亿加元，因出口增速是进口增速的逾两倍，5月修正后为7.81亿加元。 美国6月贸易逆差也收窄，加元兑美元对此无甚反应。
加元兑美元 收报1.0376加元或0.9638美元，高于周五收报的1.0390加元或0.9625美元。
周一加元收报1.0359加元或0.9653美元，在早盘一度触及两周低位1.0403加元或0.9613美元。周一加拿大市场因假休市。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选