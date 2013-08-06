加拿大汇市：加元兑美元在交投清淡中上涨，静待加拿大公布就业数据

路透多伦多8月6日 - 加元兑美元周二从两周低位小幅攀升，受助于美元兑欧元和日圆下跌，且交易商静待本周稍后加拿大公布就业数据。

路透访问分析师预期，加拿大7月就业岗位增长1万个。

加拿大统计局周二公布，加拿大6月贸易逆差缩窄至4.69亿加元，因出口增速是进口增速的逾两倍，5月修正后为7.81亿加元。 美国6月贸易逆差也收窄，加元兑美元对此无甚反应。

加元兑美元 收报1.0376加元或0.9638美元，高于周五收报的1.0390加元或0.9625美元。