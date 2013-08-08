加拿大汇市：加元兑美元在淡静交投中走强，受中国贸易数据提振

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透多伦多8月8日 - 加元兑美元周四走强，因中国公布意外强劲的经济数据；市场交投淡静。
数据显示，7月中国进出口增幅均强于预期，缓解了对该国成长放缓可能威胁全球经济增长的担忧。数据公布后，加元一度上扬近1美分。
加元兑美元在北美交易时段收报1.0324加元，或0.9686美元，周三收报1.0423加元，或0.9594美元。
加拿大皇家银行的加拿大固定收益和汇市策略部主管Mark Chandler称，中国的进出口数据使对亚洲经济成长转弱的忧虑缓解。
但他还表示，今日成交清淡，可能使加元的涨势被放大。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。