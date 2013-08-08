加拿大汇市：加元兑美元在淡静交投中走强，受中国贸易数据提振

路透多伦多8月8日 - 加元兑美元周四走强，因中国公布意外强劲的经济数据；市场交投淡静。

数据显示，7月中国进出口增幅均强于预期，缓解了对该国成长放缓可能威胁全球经济增长的担忧。数据公布后，加元一度上扬近1美分。

加元兑美元在北美交易时段收报1.0324加元，或0.9686美元，周三收报1.0423加元，或0.9594美元。

加拿大皇家银行的加拿大固定收益和汇市策略部主管Mark Chandler称，中国的进出口数据使对亚洲经济成长转弱的忧虑缓解。