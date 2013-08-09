加拿大汇市：加元兑美元摆脱就业数据影响走强，本周上扬0.9%

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多8月9日 - 加元兑美元周五收涨，未受加拿大7月就业人数意外回落影响，本周收涨0.9%。
公共行业就业岗位流失触及创纪录水平，且青年人就业机会稀缺，导致加拿大7月就业岗位净减少39,400个，路透调查预期为增加1万个。
数据公布后，加元急跌，触及日低1.0352美元，后转跌为升。
加元兑美元 收报1.0294加元，或0.9714美元，周四收报1.0324加元，或0.9686美元。
“今日是典型的夏季周五走势，市场交投淡静，因此，不代表加元后市将走强，但如果加元升至1.0244加元，则表明加元真的转强，”ForexLive的汇市策略师Button表示。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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