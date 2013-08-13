加拿大汇市：加元走软，美国零售数据提振美元

路透多伦多8月13日 - 加元兑美元周二收盘走低，市场交投淡静，因美国零售销售数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减刺规模的预期，美元受到提振。

加元兑日圆 走强，但对欧元 和英镑 走软。

美国衡量消费者支出的关键指标零售销售7月增幅为七个月最大，显示经济成长加速，从而增加了美联储缩减刺激规模的几率。

不过，加元/美元波幅不大，因在周五制造业销售数据出炉前，没有重大加拿大数据来引领市场方向。

加元兑美元 收报1.0343加元，或0.9668美元，低于周一收盘价1.0303加元，或0.9706美元。

TD Securities的汇市策略师Greg Moore表示，预计加元本周将在1.0250-1.0450加元的区间内交投。