加拿大汇市：加元走软，美国零售数据提振美元

标题新闻：美国将向IMF重申其在监督各国汇率政策和发现贸易失衡方面的作用-美财政部高官
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路透多伦多8月13日 - 加元兑美元周二收盘走低，市场交投淡静，因美国零售销售数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减刺规模的预期，美元受到提振。
加元兑日圆 走强，但对欧元 和英镑 走软。
美国衡量消费者支出的关键指标零售销售7月增幅为七个月最大，显示经济成长加速，从而增加了美联储缩减刺激规模的几率。
不过，加元/美元波幅不大，因在周五制造业销售数据出炉前，没有重大加拿大数据来引领市场方向。
加元兑美元 收报1.0343加元，或0.9668美元，低于周一收盘价1.0303加元，或0.9706美元。
TD Securities的汇市策略师Greg Moore表示，预计加元本周将在1.0250-1.0450加元的区间内交投。
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路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。