加拿大汇市：加元小幅走软，因数据疲弱

路透多伦多8月16日 - 加元兑美元和一系列其他主要货币周五走软，因今日公布的一系列数据不佳，但市场交投淡静，且呈区间走势，加元兑美元本周收盘基本持平。

周五公布的数据显示，海外投资者6月净卖出加拿大证券的规模为2007年10月以来最大，海外投资者持有加拿大公债的降幅创纪录尤其堪忧。

另外，6月加拿大制造业销售意外下降，预期为增长。这是六个月来制造业销售第四个月下降，巩固了加拿大经济成长在第二季放缓的预期。

加元兑美元 收报1.0339加元，或0.9672美元，低于周四收盘价1.0304加元，或0.9705美元。本周加元/美元上扬0.1%。