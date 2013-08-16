加拿大汇市：加元小幅走软，因数据疲弱

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多8月16日 - 加元兑美元和一系列其他主要货币周五走软，因今日公布的一系列数据不佳，但市场交投淡静，且呈区间走势，加元兑美元本周收盘基本持平。
周五公布的数据显示，海外投资者6月净卖出加拿大证券的规模为2007年10月以来最大，海外投资者持有加拿大公债的降幅创纪录尤其堪忧。
另外，6月加拿大制造业销售意外下降，预期为增长。这是六个月来制造业销售第四个月下降，巩固了加拿大经济成长在第二季放缓的预期。
加元兑美元 收报1.0339加元，或0.9672美元，低于周四收盘价1.0304加元，或0.9705美元。本周加元/美元上扬0.1%。
加元兑澳元 和新西兰元 也大幅走低。兑欧元 和英镑 走软。
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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