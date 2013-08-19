加拿大汇市：加元兑美元持稳，关注周三美联储会议记录

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透多伦多8月19日 - 加元兑美元周一持稳，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布7月货币政策会议记录。
本周加拿大也将公布零售销售和通胀数据。
美联储本周的会议记录预计将为何时联储将开始缩减购债提供更清晰的线索。
加元兑美元 收报1.0342加元或0.9669美元，上周五收报1.0339加元，或0.9672美元。
分析师预计加拿大6月零售销售下滑0.4%，7月通胀增长0.2%，这两个数据将分别在周四和周五公布。(完)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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