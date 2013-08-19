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债券 | 2013年 8月 20日 星期二 05:01 BJT

加拿大汇市：加元兑美元持稳，关注周三美联储会议记录

路透多伦多8月19日 - 加元兑美元周一持稳，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布7月货币政策会议记录。

本周加拿大也将公布零售销售和通胀数据。

美联储本周的会议记录预计将为何时联储将开始缩减购债提供更清晰的线索。

加元兑美元 收报1.0342加元或0.9669美元，上周五收报1.0339加元，或0.9672美元。

分析师预计加拿大6月零售销售下滑0.4%，7月通胀增长0.2%，这两个数据将分别在周四和周五公布。(完)

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