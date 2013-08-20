加拿大汇市：加元兑欧洲主要货币触及2011年底以来最低

路透多伦多8月20日 - 加元兑美元周二触及近两周最低，兑欧洲主要货币跌至2011年底以来最低，因国内数据疲弱和美国原油价格走低。

加拿大公债收益率从周一触及的高位回落也重创加元。收益率降低可能削弱货币的吸引力，因其吸引国际资本流入的可能性降低。

投资者静待周三将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录，从中寻找退出计划的线索。

本周晚些时候，全球央行官员将齐聚怀俄明州杰克逊城开会，但与往年不同的是，美联储主席贝南克将不会出席。

今日公布的数据显示，6月加拿大批发贸易较上月下降2.8%，降幅超过预期，加元因此受创。

美国原油期货走低也令加元承压。

加元兑欧元 重挫1.3%，兑英镑 回落0.8%，兑瑞郎 急挫1.4%，触及2011年底以来最低。