加拿大汇市：加元兑欧洲主要货币触及2011年底以来最低

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多8月20日 - 加元兑美元周二触及近两周最低，兑欧洲主要货币跌至2011年底以来最低，因国内数据疲弱和美国原油价格走低。
加拿大公债收益率从周一触及的高位回落也重创加元。收益率降低可能削弱货币的吸引力，因其吸引国际资本流入的可能性降低。
投资者静待周三将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录，从中寻找退出计划的线索。
本周晚些时候，全球央行官员将齐聚怀俄明州杰克逊城开会，但与往年不同的是，美联储主席贝南克将不会出席。
今日公布的数据显示，6月加拿大批发贸易较上月下降2.8%，降幅超过预期，加元因此受创。
美国原油期货走低也令加元承压。
加元兑欧元 重挫1.3%，兑英镑 回落0.8%，兑瑞郎 急挫1.4%，触及2011年底以来最低。
加元兑美元 收跌不到0.5%，报1.0389加元，或0.9626美元，略高于批发贸易数据公布后触及的8月8日以来最低。加元周一收报1.0342加元，或0.9669美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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