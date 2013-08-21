加拿大汇市：加元兑美元触及六周低位，因仍预期美联储将缩减刺激计划

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透多伦多8月21日 - 加元兑美元周三下挫至六周低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的7月会议记录没有改变市场对美联储在9月开始缩减刺激计划的预期。
美联储7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。
会议记录未提供美联储何时缩减购债的新线索，市场维持对美联储将在9月行动的预期，这推高美元。
加元兑美元 收报1.0473加元或0.9548美元，远低于周二收报的1.0389加元，或0.9626美元。
美元指数上涨0.5%，至81.308。
加元盘中低见1.0483加元，此为7月10日来最低水平。
全球股市承压，令和经济息息相关的货币延续跌势，但加元表现仍优于其他商品货币澳元和新西兰元。(完)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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