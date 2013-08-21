加拿大汇市：加元兑美元触及六周低位，因仍预期美联储将缩减刺激计划

路透多伦多8月21日 - 加元兑美元周三下挫至六周低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的7月会议记录没有改变市场对美联储在9月开始缩减刺激计划的预期。

美联储7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

会议记录未提供美联储何时缩减购债的新线索，市场维持对美联储将在9月行动的预期，这推高美元。

加元兑美元 收报1.0473加元或0.9548美元，远低于周二收报的1.0389加元，或0.9626美元。

美元指数上涨0.5%，至81.308。

加元盘中低见1.0483加元，此为7月10日来最低水平。