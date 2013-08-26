加拿大汇市：加元兑美元持稳，因美联储缩减购债预期抵消疲弱数据影响

路透多伦多8月26日 - 加元兑美元周一变动不大，交投清淡，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的预期，抵消了美国耐久财订单较预期疲弱的影响。

美国7月耐久财订单下降7.3%，逊于路透访问分析师调查预估的4%降幅。被视为代表企业支出的扣除飞机的非国防资本财下降3.3。

加元兑美元 收报1.0503加元或0.9521美元，略低于上周五收盘的1.0501加元，或0.9523美元。

CIBC World Markets外汇销售部门董事总经理Darcy Browne表示，本周余下时间，加元兑美元可能在1.0450-1.0650之间交投。(完)