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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 06:20 BJT

加拿大汇市：加元走强，因油价攀升和央行官员讲话提振

路透多伦多8月27日 - 加元兑美元周二走强，因受西方大国可能对叙利亚政府采取军事行动的忧虑推动，油价攀升至六个月高位，金价受避险投资推动反弹。

避险需求通常不会惠及加元，但油价上涨，以及加拿大央行副总裁穆雷表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤走刺激举措，可能对加拿大有利，令投资者感到宽慰，这推动加元/美元上扬0.2%，抹去了近一周的跌幅。

布兰特和美国原油期价均上涨超过3美元，因担忧西方国家的干预可能加剧中东地区的动荡局面。

美国股市下跌，道指 和标普500指数 均下跌超过1%，Nasdaq指数 跌幅超过2%。

加元兑美元 收报1.0474加元，或0.9547美元，高于周一收盘价1.0503加元，或0.9521美元。

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