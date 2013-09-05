加拿大汇市：加元兑美元下跌，关注周五公布的北美就业数据

路透多伦多9月5日 - 加元兑美元周四小幅走低，因在周五倍受关注的美国和加拿大就业报告公布前，投资人观望，令加元陷于区间内。

美元兑其他货币也上涨，兑欧元涨至七周高位，受助于强劲的经济数据，及此前欧洲央行总裁称，央行管理委员会预计在一段长时间将保持利率在目前或更低水平。

美国经济数据近期尤其受到关注，因投资人试图通过数据来判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时认为经济复苏力道已足够强劲，可以开始缩减刺激计划规模。

如果周五公布的美国非农就业报告显示就业市场持续复苏，可能巩固美联储将在9月中政策会议上决定开始缩减购债规模的预期。分析师预期8月美国非农就业岗位增加18万个。

加元兑美元 收报1.0506加元，或0.9518美元，低于周三收盘价1.0492加元，或0.9531美元。