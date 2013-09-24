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债券 | 2013年 9月 25日 星期三 05:31 BJT

加拿大汇市：加元走软，因美联储政策前景的不确定性令投资者在场外观望

路透多伦多9月24日 - 加元兑美元周二走软，加元陷于狭窄区间内，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)经济刺激计划前景的不确定性。另外，与预期一致的加拿大零售销售数据未能给加元提供很大的支撑。

加元一度触及日高，因数据显示加拿大7月零售销售增长0.6%，与预期一致，但很快削减涨幅。

在美联储上周意外决定保持购债规模不变后，投资者在过去几日仔细研读美联储官员的讲话，从中寻找联储政策走向的蛛丝马迹。

纽约联储总裁杜德利周二表示，不排除联储在今年晚些时候开始缩减刺激规模的可能性。

CIBC World Markets的外汇销售部执行董事Don Mikolich称，在美加两国公布更为强劲的经济数据，或调整货币政策前，加元/美元很难有大的涨跌。

加元兑美元 收报1.0302加元或0.9707美元，低于周一收盘时的1.0285加元或0.9723美元。(完)
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