加拿大汇市：加元跌至一周低位，市场关注美联储政策前景和美国预算磋商

路透多伦多9月25日 - 加元兑美元周三触及一周最低，因缺乏国内刺激因素，市场将关注点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策前景和美国政府可能停运。

自上周三美联储意外宣布保持政策不变后，投资者仔细研读美联储官员的讲话，从中寻找联储刺激举措还将持续多久的线索。

本周剩余时间还有更多联储官员会发表讲话，且加拿大无重大经济数据公布，美联储何时开始缩减刺激规模这个问题可能成为市场关注的焦点。

加元兑美元 收报1.0313加元，或0.9696美元，低于周二收盘时的1.0302加元，或0.9707美元。稍早触及9月17日以来最低。联储在9月18日公布政策决定。

投资者将关注点转向美国国会的预算僵局也引发部分不安。民主和共和两党无法就预算问题达成一致可能导致政府停运。