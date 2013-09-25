加拿大汇市：加元跌至一周低位，市场关注美联储政策前景和美国预算磋商

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透多伦多9月25日 - 加元兑美元周三触及一周最低，因缺乏国内刺激因素，市场将关注点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策前景和美国政府可能停运。
自上周三美联储意外宣布保持政策不变后，投资者仔细研读美联储官员的讲话，从中寻找联储刺激举措还将持续多久的线索。
本周剩余时间还有更多联储官员会发表讲话，且加拿大无重大经济数据公布，美联储何时开始缩减刺激规模这个问题可能成为市场关注的焦点。
加元兑美元 收报1.0313加元，或0.9696美元，低于周二收盘时的1.0302加元，或0.9707美元。稍早触及9月17日以来最低。联储在9月18日公布政策决定。
投资者将关注点转向美国国会的预算僵局也引发部分不安。民主和共和两党无法就预算问题达成一致可能导致政府停运。
另外，美国政界就上调即将触顶的举债上限展开政治角力。如果不能上调举债上限，将迫使美国政府违约。(完)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。