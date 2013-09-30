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债券 | 2013年 10月 1日 星期二 05:40 BJT

加拿大汇市：加元兑美元持稳，市场关注美国政府可能关门

路透多伦多9月30日 - 加元兑美元周一持稳，回吐稍早因经济成长强于预期引发的升幅，因投资人关注美国政府可能关门的大限将至。

加拿大经济7月增长0.6%，从6月受阿尔伯塔省水灾和魁北克省建筑工人罢工拖累的经济萎缩中反弹。

尽管有改善，经济仍远低于央行预估的潜在成长幅度。

加元兑美元 收报1.0303加元或0.9706美元，同上周五收盘水准一致。盘中加元兑美元一度升至1.0275加元，为近一周最高。(完)

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