加拿大汇市：加元下跌，此前加拿大央行下调经济增长预估

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透多伦多10月1日 - 加元兑美元周二下跌，此前加拿大央行下调第三季经济增长预估，且美国政府开始部份关门，为17年来首次。
加拿大央行副总裁麦克勒姆：预计加拿大经济在第三和第四季成长2-2.5%，之前的预估为第三季成长3.8%，第四季成长2.5%。
这预期直指利率将继续保持在低位。加拿大央行自2010年9月以来维持利率在1%不变。
投资人担忧美国政府部份关门对仍然脆弱的美国经济复苏带来影响。这不确定性令美元兑一篮子货币 下跌0.1%。
加元兑美元 收报1.0325加元或0.9685美元，低于周一收报的1.0303加元，或0.9706美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选