加拿大汇市：加元下跌，此前加拿大央行下调经济增长预估

路透多伦多10月1日 - 加元兑美元周二下跌，此前加拿大央行下调第三季经济增长预估，且美国政府开始部份关门，为17年来首次。

加拿大央行副总裁麦克勒姆：预计加拿大经济在第三和第四季成长2-2.5%，之前的预估为第三季成长3.8%，第四季成长2.5%。

这预期直指利率将继续保持在低位。加拿大央行自2010年9月以来维持利率在1%不变。

投资人担忧美国政府部份关门对仍然脆弱的美国经济复苏带来影响。这不确定性令美元兑一篮子货币 下跌0.1%。

加元兑美元 收报1.0325加元或0.9685美元，低于周一收报的1.0303加元，或0.9706美元。(完)

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