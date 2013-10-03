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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 06:48 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上扬，但陷于近期交投区间

路透多伦多10月3日 - 加元兑美元周四上扬，但华盛顿的政治僵局令其陷在近期交易区间内。

投资者担心政治僵局将对仍然脆弱的美国经济复苏造成的影响。分析师称，政府停摆拖延更长时间将侵蚀美国经济增长。

美国非农就业数据应在周五公布，但政府停摆可能使数据无法如期公布。

蒙特利尔银行资本市场外汇交易主管Brad Schruder称，“加元和全球其他货币一样，正上演‘等待戈多’的荒诞剧，这里的戈多就是美国非农就业数据。”

加元兑美元 收报1.0326加元，或0.9684美元，略高于周三收盘的1.0332加元，或0.9679美元。(完)
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