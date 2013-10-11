加拿大汇市：加元兑美元上涨，因就业数据强劲和美国化解僵局取得进展

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多10月11日 - 加元周五上涨，此前公布的加拿大就业数据强于预期，失业率降至7%以下，为近五年来首次。
对美国举债上限僵区的忧虑缓解，也支撑加元。
加拿大统计局周五公布，加拿大9月就业岗位增加1.19万个，全职就业人数跳涨，盖过了兼职就业人数减少的影响。9月失业率下降0.2个百分点至6.9%，为近五年来最低。
预计美国参议院将在周末就将联邦举债限期延后至2015年1月底的议案进行投票。
加元兑美元 收报1.0354加元或0.9658美元，昨日收报1.0396加元或0.9619美元。
加元稍早触及日高1.0340加元，或0.9671美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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