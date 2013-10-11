版本:
中国
债券 | 2013年 10月 12日 星期六 04:50 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，因就业数据强劲和美国化解僵局取得进展

路透多伦多10月11日 - 加元周五上涨，此前公布的加拿大就业数据强于预期，失业率降至7%以下，为近五年来首次。

对美国举债上限僵区的忧虑缓解，也支撑加元。

加拿大统计局周五公布，加拿大9月就业岗位增加1.19万个，全职就业人数跳涨，盖过了兼职就业人数减少的影响。9月失业率下降0.2个百分点至6.9%，为近五年来最低。

预计美国参议院将在周末就将联邦举债限期延后至2015年1月底的议案进行投票。

加元兑美元 收报1.0354加元或0.9658美元，昨日收报1.0396加元或0.9619美元。

加元稍早触及日高1.0340加元，或0.9671美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐