加拿大汇市：加元兑美元上涨，因就业数据强劲和美国化解僵局取得进展

路透多伦多10月11日 - 加元周五上涨，此前公布的加拿大就业数据强于预期，失业率降至7%以下，为近五年来首次。

对美国举债上限僵区的忧虑缓解，也支撑加元。

加拿大统计局周五公布，加拿大9月就业岗位增加1.19万个，全职就业人数跳涨，盖过了兼职就业人数减少的影响。9月失业率下降0.2个百分点至6.9%，为近五年来最低。