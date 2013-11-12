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债券 | 2013年 11月 13日 星期三 05:58 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下跌，因对美联储缩减刺激计划的押注提振美元

路透多伦多11月12日 - 加元兑美元周二收低，盘中触及两个月低位，因臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近缩减货币刺激计划，这为美元带来支撑。

加拿大本周没有重大经济数据公布，加元预料将进一步下跌，因对美元的看多押注将带动美元上升。

加元兑美元 收报1.0493加元，或0.9530美元，周一收报1.0475加元，或0.9547美元。

在加拿大政府周二下午称，上调2015年预算盈余预估后，加元几无变动。这反映在目前环境下，加元兑美元难以上涨。(完)

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