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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 06:20 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及两个月低位，因叶伦讲话没有提供上升诱因

路透多伦多11月14日 - 加元兑美元周四触及两个月低位，对美国联邦储备理事会(美联储)将在一段时间保持宽松政策的乐观情绪带动加元早盘上涨，但之后美联储主席提名人叶伦的讲话内容没有进一步提振加元的诱因，加元的涨势因此消退。

在周四美国参议院金融委员会听证会上，叶伦扞卫美联储的经济刺激措施，她说，提振就业的努力“至为重要”。

叶伦的讲稿周三提早被披露，且扶助加元在隔夜市场上涨，因投资人尝试揣测美联储开始缩减购债的时间表。

加元兑美元 北美时段收于1.0468加元或0.9553美元，低于周三收报的1.0462加元或0.9558美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 孙茉莉)

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