加拿大汇市：加元兑美元触及两个月低位，因叶伦讲话没有提供上升诱因

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称美联储希望以渐进和可预测的方式缩减资产负债表
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路透多伦多11月14日 - 加元兑美元周四触及两个月低位，对美国联邦储备理事会(美联储)将在一段时间保持宽松政策的乐观情绪带动加元早盘上涨，但之后美联储主席提名人叶伦的讲话内容没有进一步提振加元的诱因，加元的涨势因此消退。
在周四美国参议院金融委员会听证会上，叶伦扞卫美联储的经济刺激措施，她说，提振就业的努力“至为重要”。
叶伦的讲稿周三提早被披露，且扶助加元在隔夜市场上涨，因投资人尝试揣测美联储开始缩减购债的时间表。
加元兑美元 北美时段收于1.0468加元或0.9553美元，低于周三收报的1.0462加元或0.9558美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。
路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基