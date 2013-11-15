加拿大汇市：加元兑美元走强，叶伦讲话提振商品货币

路透多伦多11月15日 - 加元兑美元周五收高，因美国联邦储备理事会(美联储)主席提名人叶伦周四为美联储现行货币刺激措施辩护后，投资人推高商品货币。

现任美联储副主席的叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。叶伦明确表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

加拿大公布9月制造业销售跳升至2012年6月来最高，因汽车和食品产业表现强劲，这是受创产业可能正在复苏的令人鼓舞迹象。数据对加元也有帮助。

加元兑美元 北美时段收于1.0447加元或0.9572美元，周四收报1.0468加元或0.9553美元。本周加元升0.3%。(完)

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