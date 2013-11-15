加拿大汇市：加元兑美元走强，叶伦讲话提振商品货币

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透多伦多11月15日 - 加元兑美元周五收高，因美国联邦储备理事会(美联储)主席提名人叶伦周四为美联储现行货币刺激措施辩护后，投资人推高商品货币。
现任美联储副主席的叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。叶伦明确表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。
加拿大公布9月制造业销售跳升至2012年6月来最高，因汽车和食品产业表现强劲，这是受创产业可能正在复苏的令人鼓舞迹象。数据对加元也有帮助。
加元兑美元 北美时段收于1.0447加元或0.9572美元，周四收报1.0468加元或0.9553美元。本周加元升0.3%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。