加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月低位，因料在较长期内维持低息

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透多伦多11月21日 - 加元兑美元周四下跌至两个半月低位，因加拿大央行总裁波洛兹的言论巩固市场对加拿大央行在一段时间将保持低利率的预期。
加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。波洛兹表示，在考量到新的数据后，加拿大央行的展望大致和一个月前的看法相同。
路透对一级交易商的调查显示，加拿大央行料将保持利率在1%不变至2015年内。
加元兑美元 收报1.0521加元，或0.9505美元，周三收报1.0447加元，或0.9572美元，盘中加元跌至9月初来最低的1.0527加元。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877