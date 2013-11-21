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债券 | 2013年 11月 22日 星期五 06:12 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月低位，因料在较长期内维持低息

路透多伦多11月21日 - 加元兑美元周四下跌至两个半月低位，因加拿大央行总裁波洛兹的言论巩固市场对加拿大央行在一段时间将保持低利率的预期。

加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。波洛兹表示，在考量到新的数据后，加拿大央行的展望大致和一个月前的看法相同。

路透对一级交易商的调查显示，加拿大央行料将保持利率在1%不变至2015年内。

加元兑美元 收报1.0521加元，或0.9505美元，周三收报1.0447加元，或0.9572美元，盘中加元跌至9月初来最低的1.0527加元。(完)

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