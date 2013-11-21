加拿大汇市：加元兑美元触及两个半月低位，因料在较长期内维持低息

路透多伦多11月21日 - 加元兑美元周四下跌至两个半月低位，因加拿大央行总裁波洛兹的言论巩固市场对加拿大央行在一段时间将保持低利率的预期。

加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。波洛兹表示，在考量到新的数据后，加拿大央行的展望大致和一个月前的看法相同。