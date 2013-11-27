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债券 | 2013年 11月 28日 星期四 05:47 BJT

加拿大汇市：加元触及四个月低位，因商品价格走低和美加利率前景差异

路透多伦多11月27日 - 加元兑美元周三跌至四个月低位，因资源前景黯淡，促使投资者规避商品货币。

高盛周二预计，加元/美元一年内可能从目前水平跌至1.14加元，因商品价格可能走低。美国原油期货 周三下跌近2美元，因库存增幅高于预期。

另外，加拿大央行一改对通胀强硬的立场，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始撤走刺激举措，这导致加元兑美元的相对价值自10月底以来降低了约3%。

加元兑美元 收报1.0595加元，或0.9438美元。低于周二收盘价1.0530加元，或0.9497美元。加元盘中触及7月初以来最低1.0603加元。(完)

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