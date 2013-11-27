加拿大汇市：加元触及四个月低位，因商品价格走低和美加利率前景差异

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
路透多伦多11月27日 - 加元兑美元周三跌至四个月低位，因资源前景黯淡，促使投资者规避商品货币。
高盛周二预计，加元/美元一年内可能从目前水平跌至1.14加元，因商品价格可能走低。美国原油期货 周三下跌近2美元，因库存增幅高于预期。
另外，加拿大央行一改对通胀强硬的立场，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始撤走刺激举措，这导致加元兑美元的相对价值自10月底以来降低了约3%。
加元兑美元 收报1.0595加元，或0.9438美元。低于周二收盘价1.0530加元，或0.9497美元。加元盘中触及7月初以来最低1.0603加元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。