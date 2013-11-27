加拿大汇市：加元触及四个月低位，因商品价格走低和美加利率前景差异

高盛周二预计，加元/美元一年内可能从目前水平跌至1.14加元，因商品价格可能走低。美国原油期货 周三下跌近2美元，因库存增幅高于预期。

另外，加拿大央行一改对通胀强硬的立场，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久将开始撤走刺激举措，这导致加元兑美元的相对价值自10月底以来降低了约3%。