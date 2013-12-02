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债券 | 2013年 12月 3日 星期二 06:10 BJT

加拿大汇市：加元兑美元跌至两年低位，静待加拿大央行会议和美国数据出炉

路透多伦多12月2日 - 加元兑美元周一下跌至两年低位，加拿大央行将本周稍后将举行会议，且投资人等待美国一系列经济数据出炉，寻找未来美国货币政策前景的线索。

加元延续周五跌势，且在加元跌穿关键技术支撑水平后，加元的利空动能增加。

加元在尾盘受创，因加拿大央行的通胀立场没有那么强硬，油价下跌，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减经济刺激计划。

加元兑美元 收报1.0641加元，或0.9398美元，周五收报1.0620加元，或0.9416美元。

加元盘中触及2011年10月初以来最低1.0655加元。在7月触及的之前低位1.0609加元是重要支撑位，加元周五首次跌破该水平。(完)

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