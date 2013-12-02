加拿大汇市：加元兑美元跌至两年低位，静待加拿大央行会议和美国数据出炉

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透多伦多12月2日 - 加元兑美元周一下跌至两年低位，加拿大央行将本周稍后将举行会议，且投资人等待美国一系列经济数据出炉，寻找未来美国货币政策前景的线索。
加元延续周五跌势，且在加元跌穿关键技术支撑水平后，加元的利空动能增加。
加元在尾盘受创，因加拿大央行的通胀立场没有那么强硬，油价下跌，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减经济刺激计划。
加元兑美元 收报1.0641加元，或0.9398美元，周五收报1.0620加元，或0.9416美元。
加元盘中触及2011年10月初以来最低1.0655加元。在7月触及的之前低位1.0609加元是重要支撑位，加元周五首次跌破该水平。(完)
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路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别