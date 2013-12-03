加拿大汇市：加元兑美元跌至逾三年低点，市场关注央行政策决定

路透多伦多12月3日 - 加元兑美元周二下跌至逾三年低点，因投资人臆测加拿大央行可能在本周稍后发布的政策决定时采用对通胀更为温和的基调。

加元在过去五个交易日中有四日下滑，跌穿关键支撑水准，因利空人气积聚。

加拿大央行将在周三发布利率和政策决定，这是10月央行放弃升息措辞后的首次会议。

加元兑美元 收报1.0649加元或0.9391美元，周一收报1.0641加元，或0.9398美元。

加元盘中跌至1.0673加元的2010年8月底来最低。7月曾触及的今年低点1.0609加元曾对加元构成顽强支撑，但在上周末被击穿了。(完)

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