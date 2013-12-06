加拿大汇市：加元兑美元走软，因美国数据强劲盖过加拿大数据影响

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透多伦多12月6日 - 加元兑美元周五走软，加拿大强劲的就业报告被美国就业数据优于预期所盖过。美国的经济报告巩固了美联储可能较预期提前缩减购债的预期。
近几周，加元受诸多因素打压，包括加拿大央行对通胀更为温和的态度，疲弱的油价以及美国货币刺激措施前景不明朗等。
盘中交投震荡，加元兑美元在就业报告发布后不久就回落至三年半低点。
数据显示，加拿大11月增加2.16万就业，远超1.2万的分析师预估值，但失业率保持在6.9%。
美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。
加元兑美元 收报1.0656加元或0.9384美元，周四收报1.0641加元或0.9398美元。加元盘中一度低见1.0708。本周加元跌0.4%，为连跌第三周。(完)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。