加拿大汇市: 加元兑美元升至近一周高位,兑欧元则触及逾13个月低点

欧元债市：德债收益率下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射导弹袭击
路透伦敦4月7日 - 德国10年期公债收益率周五跌至一个月低点，此前美国向叙利亚一空军基地发射了巡航导弹，引发资金进行避险。
路透多伦多1月30日 - 加元兑美元周三攀升至近一周高位,此前美国联邦储备理事会(FED)誓言维持超宽松政策立场,抵销美国第四季经济意外萎缩的影响.
美联储保持利率不变,维持每月850亿美元购债刺激计划,指称近几个月经济成长暂停,多因天气等暂时性因素所致.
加拿大央行立场转趋温和,导致加元兑美元 上周大贬后,近期即陷入1.01加元至平价区间内游走.
加元兑美元收在1.0015加元,或0.9985美元,略高于周二收盘价1.0024加元,或0.9976美元.盘中高位为1.0009加元,或0.9991美元,为1月24日以来最高位.
加元兑欧元 则触及逾13个月低位,交易商对比新迹象显示北美前景疲弱,反观欧元区经济前景则有所好转.
交易商周四将密切关注加拿大11月国内生产总值(GDP)数据,其或将进一步显示加国去年末经济表现低迷.(完)
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(编译 龚芳; 审校 李爽)
路透伦敦4月7日 - 德国10年期公债收益率周五跌至一个月低点，此前美国向叙利亚一空军基地发射了巡航导弹，引发资金进行避险。
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
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