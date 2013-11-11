加拿大汇市：加元兑美元基本持稳，政府假期成交清淡

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透多伦多11月11日 - 加元兑美元周一收盘基本持稳，适逢政府假期成交清淡，因美元涨势暂停，以及投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策选项。
美国经济强劲复苏的迹象提振全球股市，上周出炉的强劲就业数据促使市场提前对美联储何时开始缩减刺激规模的预期。
今日是加拿大的阵亡将士纪念日和美国的退伍军人节，美国和加拿大公债市场休市。
美元兑欧元在连续两日劲扬后涨势暂停，市场继续讨论美联储可能从何时开始缩减刺激规模。金价回落至三周半低位，因通胀偏低。
加元兑美元 收报1.0475加元，或0.9547美元，与上周五收盘价1.0478加元，或0.9544美元基本持平。(完)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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