重发-路透调查：加元未来一年料保持稳定，美国经济左右其走向

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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* 加元/美元一个月、六个月和12个月后料均为1.03加元
* 三个月后料为1.02加元
* 美国经济形势预计将决定加元走向
路透多伦多6月5日 - 路透调查周三显示，加元兑美元预计未来一年保持在目前水平附近。美国经济前景以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激政策的可能性将带动全球汇市波动。
该调查访问了49位分析师和外汇策略师，预估中值显示，加元兑美元一个月、六个月和12个月后预计均为1.03加元。加元兑美元三个月后预计走强至1.02加元。
加元兑美元 周二在北美市场收于1.0344加元，或0.9667美元。
“最重要的是，关于美联储可能削减量化宽松的预期及其对美元的影响，一直是影响美元/加元的最大因素，我们当初也认为它会是主要影响因素之一，”道明证券(TD Securities)的汇率策略师Greg Moore认为。
“未来一年的整体情况仍然相同...加拿大经济增长可能也会回升，但也许不会达到同样程度，”他补充说，指出加拿大基本面没有严重恶化。
CIBC World Markets的执行董事Don Mikolich表示，大宗商品价格上涨，以及全球经济前景看好，也将意味流入美元的避险资金减少，利好加元等风险货币。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。