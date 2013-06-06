重发-路透调查：加元未来一年料保持稳定，美国经济左右其走向

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* 加元/美元一个月、六个月和12个月后料均为1.03加元

* 三个月后料为1.02加元

* 美国经济形势预计将决定加元走向

路透多伦多6月5日 - 路透调查周三显示，加元兑美元预计未来一年保持在目前水平附近。美国经济前景以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激政策的可能性将带动全球汇市波动。

该调查访问了49位分析师和外汇策略师，预估中值显示，加元兑美元一个月、六个月和12个月后预计均为1.03加元。加元兑美元三个月后预计走强至1.02加元。

加元兑美元 周二在北美市场收于1.0344加元，或0.9667美元。

“最重要的是，关于美联储可能削减量化宽松的预期及其对美元的影响，一直是影响美元/加元的最大因素，我们当初也认为它会是主要影响因素之一，”道明证券(TD Securities)的汇率策略师Greg Moore认为。

“未来一年的整体情况仍然相同...加拿大经济增长可能也会回升，但也许不会达到同样程度，”他补充说，指出加拿大基本面没有严重恶化。

CIBC World Markets的执行董事Don Mikolich表示，大宗商品价格上涨，以及全球经济前景看好，也将意味流入美元的避险资金减少，利好加元等风险货币。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)