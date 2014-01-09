路透调查：加元今年料进一步贬值，上半年或为表现最差货币之一

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透多伦多1月8日 - 周三公布的路透调查显示，2014年加元可能面临更多痛楚，因加拿大央行的温和政策立场以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减经济刺激政策。
2013年加元表现为全球金融危机以来最差，预计未来数月形势也不会好转。
与上月调查时相比，分析师下调了加元汇率预估，有几位分析师预测加元可能会是今年上半年表现最差的货币之一。
周三加元兑美元已经跌破1.08区域，创2010年5月以来最低。
最近加拿大央行的政策立场趋于中性，此外国内通胀温和且经济不见起色，这些因素都促使市场预期低利率将保持到2015年。
“如果你进一步剥开加拿大央行的观点，你会发现央行担忧部分经济支柱行业未达到预期水平，”BMO Capital Markets驻多伦多外汇销售主管Brad Schruder表示。
周二公布的数据显示，加拿大贸易逆差扩大，采购经理人指数萎缩，这引发加元大跌。
另一方面，随着美联储年内逐渐收回经济刺激政策，美元料将全线走强。美联储缩减购债计划料会刺激美元买需，但对加元不利。
周三公布的调查中，近50位分析师和外汇策略师的预估中值显示，加元兑美元 12个月后或来到1.09加元，或0.9174美元。这是2009年秋季以来所未见的水平。
分析师预计，一个月和三个月后加元兑美元或均报在1.07，六个月或或走软至1.08。
本次调查较12月时的调查结果更为偏空。上次调查时分析师预测加元在一个月和三个月后报1.06，六个月后报1.07，一年后报1.08。(完)
(编译 李春喜 审校 侯向明)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申