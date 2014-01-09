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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 10:19 BJT

路透调查：加元今年料进一步贬值，上半年或为表现最差货币之一

路透多伦多1月8日 - 周三公布的路透调查显示，2014年加元可能面临更多痛楚，因加拿大央行的温和政策立场以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减经济刺激政策。

2013年加元表现为全球金融危机以来最差，预计未来数月形势也不会好转。

与上月调查时相比，分析师下调了加元汇率预估，有几位分析师预测加元可能会是今年上半年表现最差的货币之一。

周三加元兑美元已经跌破1.08区域，创2010年5月以来最低。

最近加拿大央行的政策立场趋于中性，此外国内通胀温和且经济不见起色，这些因素都促使市场预期低利率将保持到2015年。

“如果你进一步剥开加拿大央行的观点，你会发现央行担忧部分经济支柱行业未达到预期水平，”BMO Capital Markets驻多伦多外汇销售主管Brad Schruder表示。

周二公布的数据显示，加拿大贸易逆差扩大，采购经理人指数萎缩，这引发加元大跌。

另一方面，随着美联储年内逐渐收回经济刺激政策，美元料将全线走强。美联储缩减购债计划料会刺激美元买需，但对加元不利。

周三公布的调查中，近50位分析师和外汇策略师的预估中值显示，加元兑美元 12个月后或来到1.09加元，或0.9174美元。这是2009年秋季以来所未见的水平。

分析师预计，一个月和三个月后加元兑美元或均报在1.07，六个月或或走软至1.08。

本次调查较12月时的调查结果更为偏空。上次调查时分析师预测加元在一个月和三个月后报1.06，六个月后报1.07，一年后报1.08。(完)

(编译 李春喜 审校 侯向明)
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