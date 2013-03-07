路透调查：加元料可缩减年初部分跌幅，但近期仍面临压力

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透多伦多3月6日 - 路透调查周三显示，加拿大元兑美元应可以收复2013年初的部分失地，到年底达到平价水平，但近期全球和国内经济方面的不利因素将限制其升幅。
51位分析师及外汇策略师的预估中值显示，加元兑美元在一个月和三个月后将分别交投于1.02加元和1.00加元。在六个月和12个月后将分别交投于0.99加元和1.00加元。
加元兑美元 周三在北美交易时段交投于1.0277加元或0.9730美元，上周曾触及2013年内迄今低点1.0343加元。
“我们认为美国经济将在今年下半年升温。这将令加元受益，全球经济也会在下半年有所好转，”BMO Capital Markets资深分析师及外汇策略师Benjamin Reitzes称。
“那应该给商品价格带来一定提振，敦促加拿大央行上调利率…随着那一天的接近，将利好加元。”
BMO预计加元近期内将走软至1.0350加元，一年后将升至0.995加元。
加元兑美元自1月末以来贬值逾3%，因此此次调查结果比一个月前的预估更为疲弱。
“未来一个月左右，加元有进一步下滑的风险，因市场人气持续变得不利于加元，且市场聚焦于基本面转弱以及楼市和油市风险，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。他并表示美元全线走强也将令加元承压。
Scotiabank认为近期内加元将走软至1.04加元，一年后将反弹至1.01加元。
除了国内因素，加元还面临全球经济不确定性。比如，加拿大最大贸易伙伴美国自上周五开始自动减支，而意大利政治僵局令该国经济改革努力将搁浅的忧虑重燃。
Sutton认为，中期内加元兑美元将随着全球经济改善而向平价水准回升。
分析师指出，美国楼市复苏将成为拉动该国复苏的关键，因房价升高可改善消费者信心并增强其支出能力。
加拿大央行也认为在企业投资和出口攀升的拉动下，年底经济成长步伐将加快。该行认为2013年和2014年加拿大经济增长率将分别为2%和2.7%，而这样的速度几乎一定会引发升息。 (完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。