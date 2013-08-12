路透调查：加元料进一步下跌，因美元或受美联储削减刺激措施影响而上涨

* 未来一个月和12个月，加元兑美元料报1.04加元

* 外汇分析师预计未来三到六个月，加元兑美元将跌至1.05加元

* 美联储削减刺激措施规模料将提振美元

路透多伦多8月9日 - 周五公布的路透对分析师和外汇策略师的调查显示，未来数月加元兑美元料将下跌，而且处于颓势的时间将长于此前预估。美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激措施规模料将提振美元。

对45位分析师和外汇策略师的调查显示，未来一个月加元兑美元预估中值将为1.04加元，三个月和六个月将均为1.05加元。

但未来一年后，加元兑美元料将反弹至1.04加元。

在7月初发布的路透调查中，预估中值显示未来一个月加元兑美元将报1.04加元，三个月、六个月和12个月后将走强至1.03加元。

加元兑美元周五在北美交易时段收报1.0294加元，过去两个月在1.02至1.06加元间呈拉锯走势。

道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne称，其所属证券公司对加元的看法主要基于美联储削减资产购买计划对美元的影响。他预计美联储将在9月开始削减购债规模。

“目前加元兑美元离合理价格不太远，所以我们预计加元不会大幅下挫，”他称，“但在9月之后，当美联储开始削减购债规模时，我们认为美元将大幅升值。”

道明证券预计一年后加元兑美元将跌至1.11加元，这是调查中对加元最负面的看法之一。

Osborne表示，“总体来说，我们认为大宗商品价格可能将持稳至稍微下跌，加拿大经济成长可能将依旧相对迟滞，加拿大央行不会很快升息。”

**不会很快升息**

根据7月发布的路透调查，市场预计加拿大央行将直到2014年第四季才会升息。

加拿大经济严重依赖大宗商品的出口，而这些商品的价格普遍下跌。今年迄今铜价已累计跌约9%，金价下挫逾20%，油价涨约11%。

近期数据显示加拿大经济仍难以稳健成长，出口尤其受到全球经济低迷的打压。

但加拿大央行上月预期经济成长将在第三季跳升，这呼应了路透的部分调查结果。

加拿大皇家银行固定收益及外汇策略加拿大主管Mark Chandler称，“我们仍坚持认为近期加拿大经济将略微走软，今年稍后的数据将显示经济开始回暖，”