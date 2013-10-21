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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 05:27 BJT

加拿大股市：收涨，受助于矿业股涨势及Maple Leaf可能出售烘焙业务

路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周一连续第五日收涨，因Maple Leaf Foods Inc 在表示可能出售旗下烘焙业务后股价跳涨，银行和矿业股攀升也为大盘助力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上周触及两年高位，因有迹象显示中国经济成长继续，以及美国政府在部分停运两周后恢复运作。

今日该指数延续升势，收涨50.44点，或0.38%，报13,186.53点。

Goldcorp Inc 跳升2.7%，Barrick Gold Corp 劲扬2.4%，均为对股指提振最大的个股。

另外三支对股指涨势贡献最大的个股为银行股。

Maple Leaf Foods跳升至14.63美元，因该公司考虑出售所持Canada Bread Co 的控股股权，专着于肉类加工业务。(完)
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