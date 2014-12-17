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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 06:46 BJT

加拿大股市：跳涨2.5%创逾三年最大单日涨幅，能源股股领涨

路透多伦多12月17日 - 加拿大主要股指周三录得逾三年最大单日涨幅，因油价反弹促使权重能源类股大涨逾7%。

加拿大最大的石油和天然气公司均大涨，因油价一度跳升6% 。

西班牙石油业巨擎Repsol周二同意收购加拿大第五大独立石油生产商Talisman Energy ，亦对能源股提供支撑。

“昨天Talisman的交易对于恢复市场信心起到很大作用...”Acumen Capital Partners副总裁兼研究与股票分析师Brian Pow说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高352.36点，或2.54%，报14,213.88点。

能源类股上涨7.3%，涨幅最高。引领市场上涨的个股包括：Suncor Energy 和Canadian Natural Resources ，分别上涨8.2%和6.2%。

矿商Sherritt International 飙升26%至2.87加元。(完)
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