加拿大股市：跳涨2.5%创逾三年最大单日涨幅，能源股股领涨

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透多伦多12月17日 - 加拿大主要股指周三录得逾三年最大单日涨幅，因油价反弹促使权重能源类股大涨逾7%。
加拿大最大的石油和天然气公司均大涨，因油价一度跳升6% 。
西班牙石油业巨擎Repsol周二同意收购加拿大第五大独立石油生产商Talisman Energy ，亦对能源股提供支撑。
“昨天Talisman的交易对于恢复市场信心起到很大作用...”Acumen Capital Partners副总裁兼研究与股票分析师Brian Pow说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高352.36点，或2.54%，报14,213.88点。
能源类股上涨7.3%，涨幅最高。引领市场上涨的个股包括：Suncor Energy 和Canadian Natural Resources ，分别上涨8.2%和6.2%。
矿商Sherritt International 飙升26%至2.87加元。(完)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。