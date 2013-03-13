加拿大股市：遭全面抛售收低1%，BlackBerry大涨扶助缩减跌幅

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透多伦多3月13日 - 加拿大股市周三大跌，从稍早触及的19个月高位回落，因投资人撤出权重的能源股，银行股及矿业股，而BlackBerry 公布获大量订单，扶助缩减跌幅。
和美国股市走势相反，加拿大股市全线下跌，因商品价格下滑，及部份加拿大大型银行下挫。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌134.47点，或1.04%,至12,744.11点。
BlackBerry 尾盘急升，收涨8.2%，此前公司称一合作伙伴已订购100万部BlackBerry 10智能手机。
加拿大皇家银行 对股指的拖累最大，该股下跌1.7%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 跌1%，多伦多道明银行 下滑0.8%。(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。