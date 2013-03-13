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市场报道 | 2013年 3月 14日 星期四 05:20 BJT

加拿大股市：遭全面抛售收低1%，BlackBerry大涨扶助缩减跌幅

路透多伦多3月13日 - 加拿大股市周三大跌，从稍早触及的19个月高位回落，因投资人撤出权重的能源股，银行股及矿业股，而BlackBerry 公布获大量订单，扶助缩减跌幅。

和美国股市走势相反，加拿大股市全线下跌，因商品价格下滑，及部份加拿大大型银行下挫。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌134.47点，或1.04%,至12,744.11点。

BlackBerry 尾盘急升，收涨8.2%，此前公司称一合作伙伴已订购100万部BlackBerry 10智能手机。

加拿大皇家银行 对股指的拖累最大，该股下跌1.7%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 跌1%，多伦多道明银行 下滑0.8%。(完)

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