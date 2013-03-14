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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 05:44 BJT

加拿大股市：在能源股带动下收高，从昨日大跌中反弹

路透多伦多3月14日 - 加拿大股市周四收高，从昨日大跌中反弹。今日升势受到能源股带动，但加股表现仍比不上美股。

油价和天然气期货价格上涨提振能源股，但动能主要来自昨日大跌后的反弹力道。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高55.80点，或0.44%,至12,799.91点。

今年迄今，加股指数升2.9%，而美股标普500指数 大涨9.6%。

10大类股中有四种收低，资讯科技股跌1.05%。BlackBerry 重挫3.5%，报15.48加元，回吐昨日约半数升幅。(完)
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