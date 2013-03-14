加拿大股市：在能源股带动下收高，从昨日大跌中反弹

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透多伦多3月14日 - 加拿大股市周四收高，从昨日大跌中反弹。今日升势受到能源股带动，但加股表现仍比不上美股。
油价和天然气期货价格上涨提振能源股，但动能主要来自昨日大跌后的反弹力道。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高55.80点，或0.44%,至12,799.91点。
今年迄今，加股指数升2.9%，而美股标普500指数 大涨9.6%。
10大类股中有四种收低，资讯科技股跌1.05%。BlackBerry 重挫3.5%，报15.48加元，回吐昨日约半数升幅。(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200