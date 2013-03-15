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市场报道 | 2013年 3月 16日 星期六 05:50 BJT

加拿大股市：受能源股提振收高，但本周下跌

路透多伦多3月15日 - 加拿大股市周五收高，因能源股上涨及金融股小幅攀升，但本周未能录得第四周连涨，因本周稍早大幅下跌。

股指上行动能主要来自能源股上涨1.09%，受助于油价和天然气价格小幅攀升且触及11月初来的最高水平。分析师称，有迹象显示能源股将突破近期的交易区间。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高30.12点，或0.24%,至12,830.03点。

本周，该指数收低0.04%，因周三大跌1%。

10大类股中有五种收高，包括权重的金融股上涨0.13%。(完)
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