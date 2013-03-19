加拿大股市：收低，受塞浦路斯情势打压

路透多伦多3月19日 - 加拿大股市主要股指周二小幅收低，因塞浦路斯议会关键投票可能令该国出现违约后，原材料、能源和金融板块普跌。

塞浦路斯议会以压倒性多数否决了向银行储蓄征税，作为获得欧洲救助的条件，打乱了救助该国的进程。