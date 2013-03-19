加拿大股市：收低，受塞浦路斯情势打压

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多3月19日 - 加拿大股市主要股指周二小幅收低，因塞浦路斯议会关键投票可能令该国出现违约后，原材料、能源和金融板块普跌。
对塞浦路斯情势可能令欧债危机再度加重的担忧拖累油价，令能源股受压，跌0.4%。原材料股跌0.3%。
塞浦路斯议会以压倒性多数否决了向银行储蓄征税，作为获得欧洲救助的条件，打乱了救助该国的进程。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低7.89点，或0.06%，报12,773.87点。10大类股中有六种收高。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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