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中国财经报道 | 2013年 3月 20日 星期三 05:42 BJT

加拿大股市：收低，受塞浦路斯情势打压

路透多伦多3月19日 - 加拿大股市主要股指周二小幅收低，因塞浦路斯议会关键投票可能令该国出现违约后，原材料、能源和金融板块普跌。

对塞浦路斯情势可能令欧债危机再度加重的担忧拖累油价，令能源股受压，跌0.4%。原材料股跌0.3%。

塞浦路斯议会以压倒性多数否决了向银行储蓄征税，作为获得欧洲救助的条件，打乱了救助该国的进程。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低7.89点，或0.06%，报12,773.87点。10大类股中有六种收高。(完)
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