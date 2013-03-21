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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 05:31 BJT

加拿大股市：跌至一周低点，金融股和能源股领跌

路透多伦多3月21日 - 加拿大股市主要股指周四跌至一周低点，因投资人对塞浦路斯可能出现债务违约和银行业崩溃感到不安，金融股和能源股领跌，金矿股走强也未能挽回大盘跌势。

中国公布的制造业数据转强，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持购债刺激计划令此间市场跌幅受限。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低78.68点，或0.61%，报12,747.87点，非常接近日内最低位及3月14日来最低点。

欧盟让塞浦路斯在下周一前融资数十亿欧元，以获得国际救助，否则该国将面临金融体系崩溃，而且可能退出欧元区。

金融股大跌0.8%，能源股下挫1.1%，工业股跌1.6%。受金矿股大涨2.2%带动，原材料股升0.5%。(完)
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