加拿大股市：跌至一周低点，金融股和能源股领跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多3月21日 - 加拿大股市主要股指周四跌至一周低点，因投资人对塞浦路斯可能出现债务违约和银行业崩溃感到不安，金融股和能源股领跌，金矿股走强也未能挽回大盘跌势。
中国公布的制造业数据转强，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持购债刺激计划令此间市场跌幅受限。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低78.68点，或0.61%，报12,747.87点，非常接近日内最低位及3月14日来最低点。
欧盟让塞浦路斯在下周一前融资数十亿欧元，以获得国际救助，否则该国将面临金融体系崩溃，而且可能退出欧元区。
金融股大跌0.8%，能源股下挫1.1%，工业股跌1.6%。受金矿股大涨2.2%带动，原材料股升0.5%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。