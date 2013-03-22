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市场报道 | 2013年 3月 23日 星期六 05:31 BJT

加拿大股市：微幅收高，塞浦路斯危机解决希望提振银行股

路透多伦多3月22日 - 加拿大股市主要股指周五收高，因塞浦路斯将在截止日期前达成救助协议的希望提振金融股，帮助抵消了BlackBerry 重挫8%的影响。

BlackBerry重挫，因其最新款智能电话在美国开售遇到困难。

塞浦路斯执政党表示，接近达成协议，筹资数十亿欧元，以获得欧盟救助，这将避免该国银行系统崩溃，同时也能消除退出欧元区的风险。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高9.48点，或0.07%，报12,757.35点，本周收低0.57%。今日10大类股中有六种收高，金融股升0.5%，能源股跌0.1%，原材料股跌0.3%。(完)

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