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市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 05:18 BJT

加拿大股市：在银行股和能源股带动下收高，美国经济数据提振投资人信心

路透多伦多3月26日 - 加拿大股市主要指数周二收高，能源股和金融股领涨，美国强劲的经济数据提振了投资人信心。

但塞浦路斯忧虑缓解，令黄金避险吸引力降低，金价承压拖累金矿股走软，大盘涨幅受限。

美国公布数据显示美国1月独栋房屋价格以逾六年最快速度上涨，美国2月耐用品订单大增。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高25.67点，或0.20%，报12.706.38点。10大类股有八种收高，金融股和能源股都攀升0.3%。（完）　
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