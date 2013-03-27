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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 05:08 BJT

加拿大股市：受欧元区忧虑打压银行股拖累小跌，金矿股上扬

路透多伦多3月27日 - 加拿大股市主要指数周三小跌，银行股跌势部分被金矿股上涨所抵消，欧元区疲弱的经济数据，以及对塞浦路斯救助计划的担忧打压投资者信心。

金价上扬带动金矿股攀升。

在与国际金主签署救助协议后，塞浦路斯的银行将于周四恢复营业。为避免出现银行挤兑，赛国将实施资本控制，其中包括限制取现、禁止支票兑现，并限制信用卡在海外使用等一系列举措。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 小跌6.73点，或0.05%，报12,699.65点，稍早触及一个月低位12,622.50点。

10大类股有五种收高。银行股对欧元区忧虑反应最大，下跌0.9%。能源股回落0.2%，包括矿业股在内的资源股收高1.1%。(完)　

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