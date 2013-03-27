加拿大股市：受欧元区忧虑打压银行股拖累小跌，金矿股上扬

路透多伦多3月27日 - 加拿大股市主要指数周三小跌，银行股跌势部分被金矿股上涨所抵消，欧元区疲弱的经济数据，以及对塞浦路斯救助计划的担忧打压投资者信心。

在与国际金主签署救助协议后，塞浦路斯的银行将于周四恢复营业。为避免出现银行挤兑，赛国将实施资本控制，其中包括限制取现、禁止支票兑现，并限制信用卡在海外使用等一系列举措。