加拿大股市：收低，金价下挫拖累金矿股

路透多伦多4月2日 - 加拿大主要股指周二下滑，金价重挫拖累金矿股。美国和欧洲公布经济数据后，投资人转向较高风险资产。

金矿股大跌4%，抵消金融股和能源股上涨的影响。今年迄今，金矿股重挫约20%。

周二发布的企业调查显示，欧元区制造业下滑态势在3月加深，Markit的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的47.9降至46.8，但略高于初值的46.6。

美国商务部周二公布，美国2月工厂订单较上月增长3.0%，预估为上升2.9%。1月经修正后下跌1.0%，前值为下降2.0%。美国2月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长5.6%(前值为上升5.7%)。