加拿大股市：重挫2.05%回吐今年升幅，因美国数据疲弱

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透多伦多4月3日 - 加拿大主要股指周三重挫逾2%，录得逾九个月最大单日百分比跌幅，因美国经济数据疲弱，压制经济稳步复苏的希望。
今日大跌令今年迄今录得的升幅尽数回吐，将股市带到逾三个月低点。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。2月民间就业人数上修为增加23.7万人，前值为19.8万人。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌259.98点，或2.05%，报12,422.12点。今年加股转升微跌，今日百分比跌幅为2012年6月21日来最大。
10大类股中有九种收低，金融股跌1.4%，能源股重挫3.3%，原材料股急跌3.4%。(完)
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纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。