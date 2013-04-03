加拿大股市：重挫2.05%回吐今年升幅，因美国数据疲弱

路透多伦多4月3日 - 加拿大主要股指周三重挫逾2%，录得逾九个月最大单日百分比跌幅，因美国经济数据疲弱，压制经济稳步复苏的希望。

今日大跌令今年迄今录得的升幅尽数回吐，将股市带到逾三个月低点。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。2月民间就业人数上修为增加23.7万人，前值为19.8万人。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌259.98点，或2.05%，报12,422.12点。今年加股转升微跌，今日百分比跌幅为2012年6月21日来最大。