加拿大股市：收高录得今年最大单日升幅，因中国数据正面

欧元债市：葡萄牙及意大利公债收益率上扬，因欧洲央行缩减买债
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透多伦多4月9日 - 加拿大主要股指周二上涨，录得逾四个月来最大单日升幅，因中国数据正面，燃点了全球经济复苏的希望，及带动材料股和能源股上涨。
金矿股对中国数据反应最大，跳升3.4%，金价上涨也提振金矿股表现。
中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%，此前路透调查中值分别为上升2.4%和下降1.8%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。
中国数据进一步提振诸如原油等其他商品价格，且带动加拿大主要股指连升第二天。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨139.49点，或1.13%，报12,484.05点，此为2012年11月19日来最大单日升幅。
10大类股中有九种收高。林料股劲涨2.4%。能源股飙升2.4%。金融股升0.7%。(完)
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小