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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 05:27 BJT

加拿大股市：收高录得今年最大单日升幅，因中国数据正面

路透多伦多4月9日 - 加拿大主要股指周二上涨，录得逾四个月来最大单日升幅，因中国数据正面，燃点了全球经济复苏的希望，及带动材料股和能源股上涨。

金矿股对中国数据反应最大，跳升3.4%，金价上涨也提振金矿股表现。

中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%，此前路透调查中值分别为上升2.4%和下降1.8%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。

中国数据进一步提振诸如原油等其他商品价格，且带动加拿大主要股指连升第二天。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨139.49点，或1.13%，报12,484.05点，此为2012年11月19日来最大单日升幅。

10大类股中有九种收高。林料股劲涨2.4%。能源股飙升2.4%。金融股升0.7%。(完)

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