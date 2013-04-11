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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 05:22 BJT

加拿大股市：收低，因资源股疲弱及黑莓大跌

路透多伦多4月11日 - 加拿大主要股指周四收低，为四个交易日内首见，因能源股和矿业股受商品价格下滑和投资人信心疲弱拖累，黑莓 重挫，因投资人对该公司复兴计划有疑虑。

黑莓重挫7.4%，报13.82加元，为S&P/TSX综合指数表现最差成份股。

能源股和矿业股分别下挫0.68%和0.97%，对指数构成重大拖累。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低53.54点，或0.43%，报12,481.37点，10大类股中有七种收低。(完)
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