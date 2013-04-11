加拿大股市：收低，因资源股疲弱及黑莓大跌

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透多伦多4月11日 - 加拿大主要股指周四收低，为四个交易日内首见，因能源股和矿业股受商品价格下滑和投资人信心疲弱拖累，黑莓 重挫，因投资人对该公司复兴计划有疑虑。
黑莓重挫7.4%，报13.82加元，为S&P/TSX综合指数表现最差成份股。
能源股和矿业股分别下挫0.68%和0.97%，对指数构成重大拖累。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低53.54点，或0.43%，报12,481.37点，10大类股中有七种收低。(完)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --