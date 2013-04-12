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市场报道 | 2013年 4月 13日 星期六 05:39 BJT

加拿大股市：大跌，因金价挫至21个月低点重创金矿股

路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周五大跌逾1%，因美国经济数据疲弱殃及加拿大出口业前景，而金价重挫拖累矿业股跌至数年低点。

包括矿业股的原材料股大跌4.21%，至2009年来最低水准，因金价重挫4%且铜价下滑。油价疲弱令能源股跌1.95%。

黄金价格周五重挫约5%，跌至熊市区域，因担忧央行出售黄金及金市人气低迷下，机构投资人纷纷撤出黄金，青睐其他避险资产。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低143.78点，或1.15%，报12,337.59点，本周该指数微升0.04%。(完)

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