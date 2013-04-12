加拿大股市：大跌，因金价挫至21个月低点重创金矿股

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周五大跌逾1%，因美国经济数据疲弱殃及加拿大出口业前景，而金价重挫拖累矿业股跌至数年低点。
包括矿业股的原材料股大跌4.21%，至2009年来最低水准，因金价重挫4%且铜价下滑。油价疲弱令能源股跌1.95%。
黄金价格周五重挫约5%，跌至熊市区域，因担忧央行出售黄金及金市人气低迷下，机构投资人纷纷撤出黄金，青睐其他避险资产。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低143.78点，或1.15%，报12,337.59点，本周该指数微升0.04%。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选