加拿大股市：受金价急跌拖累重挫2.7%，商品价格走低重创矿业股

路透多伦多4月15日 - 加拿大股市周一大跌至五个月低位，受最大的矿业股重挫拖累，因弱于预期的中国数据促使投资者全面抛售黄金和一系列商品。

资源股占很大权重的多伦多证交所S&P/TSX综合指数 急跌2.7%，或332.71点，报12,004.88点。为去年6月以来最大单日跌幅，收在11月16日以来的最低收位。

全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 暴跌11.5%，因金价可能录得逾100美元的创纪录单日跌幅。

其他主要黄金生产商也大幅走低，Goldcorp Inc 重挫5.6%，Kinross Gold Corp 急跌13.6%。

资源股在多伦多证交所S&P/TSX综合指数中占据约40%的权重，因此，商品价格走低对其造成的重创超过其他多数市场。不过，今日美国股市也大幅走低。

今日，投资者也撤出铜和石油等市场，因首季中国经济增幅仅7.7%，不及预期。

布兰特布原油期货跌至每桶101美元之下，触及九个月低位。而期铜触及2011年10月以来最低，因中国数据加剧了对全球经济前景的忧虑。

加拿大最大的能源企业Suncor Energy Inc 重挫4.6%；Canadian Natural Resources Ltd 急跌4.6%。(完)