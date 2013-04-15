加拿大股市：受金价急跌拖累重挫2.7%，商品价格走低重创矿业股

台湾股市：盘中下跌，台积电在财报出炉前走跌
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
路透多伦多4月15日 - 加拿大股市周一大跌至五个月低位，受最大的矿业股重挫拖累，因弱于预期的中国数据促使投资者全面抛售黄金和一系列商品。
资源股占很大权重的多伦多证交所S&P/TSX综合指数 急跌2.7%，或332.71点，报12,004.88点。为去年6月以来最大单日跌幅，收在11月16日以来的最低收位。
全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 暴跌11.5%，因金价可能录得逾100美元的创纪录单日跌幅。
其他主要黄金生产商也大幅走低，Goldcorp Inc 重挫5.6%，Kinross Gold Corp 急跌13.6%。
资源股在多伦多证交所S&P/TSX综合指数中占据约40%的权重，因此，商品价格走低对其造成的重创超过其他多数市场。不过，今日美国股市也大幅走低。
今日，投资者也撤出铜和石油等市场，因首季中国经济增幅仅7.7%，不及预期。
布兰特布原油期货跌至每桶101美元之下，触及九个月低位。而期铜触及2011年10月以来最低，因中国数据加剧了对全球经济前景的忧虑。
加拿大最大的能源企业Suncor Energy Inc 重挫4.6%；Canadian Natural Resources Ltd 急跌4.6%。(完)
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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