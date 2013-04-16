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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 05:27 BJT

加拿大股市：收高近1%，美国经济数据带动金融股和能源股反弹

路透多伦多4月16日 - 加拿大股市周二大涨近1%，收复昨日部分失地，因美国经济数据扶助带动金融股和能源股反弹。

数据显示美国消费者物价上月下滑，令美联储有维持刺激经济措施的空间。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高115.04点或0.96%，报12,119.92点。今年迄今该指数跌2.5%。

指数10大类股中有九种收高，只有原材料股重挫3.7%。金融股和能源股都攀升1.3%。(完)
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